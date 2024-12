Fünf Stunden Bildschirmzeit am Tag. So sah es zeitweise bei Nicole Sonnabend aus Büttstedt aus. Die 14-Jährige besucht die neunte Klasse am Dingelstädter Gymnasium und ist mittlerweile eine der Medienscouts. Sie wollte bei dem Projekt mitmachen, als die älteren Medienscouts damals bei ihr in der Klasse waren und ihr den Spiegel vorgehalten haben: "Die meinten dann, schaut mal, wie hoch eure Bildschirmzeit ist. Die war bei vielen ähnlich hoch. Aber nicht alle haben sich gesagt, dass man daran was ändern müsste."