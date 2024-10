Cybermobbing etwa in sozialen Netzwerken sei ein Dauerproblem mit teils schwerwiegenden psychischen Folgen, hieß es. Die Ergebnisse zeigten, dass Cybermobbing ein dauerhaftes und wachsendes Problem an Schulen und im privaten Umfeld von Kindern und Jugendlichen geworden sei.

Hinzu komme, dass sich Lehrkräfte damit überfordert fühlten, so die Autoren. Die Folgen dieser Entwicklungen für das Zusammenleben in den Schulen würden unterschätzt.

Laut Studie löst Cybermobbing bei vielen Opfern teilweise intensive Gefühle der Verletzung, Wut und Angst aus. 57 Prozent der Betroffenen gaben in der Befragung an, sich verletzt zu fühlen. 30 Prozent bezeichneten sich zudem als verängstigt. 26 Prozent äußerten Suizidgedanken. 13 Prozent der Opfer griffen laut Selbstangaben wegen Cybermobbings zu Alkohol oder Drogen.



Weiterhin forderte es ein Gesetz gegen Cybermobbing zum Schutz der Opfer nach österreichischem Vorbild. "Wünschenswert" wären auch ein flächendeckendes Netzwerk an Mobbingberatungsstellen sowie anonyme Hotlines für Betroffene.