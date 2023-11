An verschiedenen Orten Thüringens haben Menschen am Sonntag anlässlich des Volkstrauertags an die Opfer von Gewalt und Krieg erinnert. In Kirchen, auf Friedhöfen und an Gedenkorten gab es Veranstaltungen. Die zentrale Gedenkfeier in Thüringen fand in Heiligenstadt statt. Im Mittelpunkt des diesjährigen Volkstrauertages stand die Arbeit von Jugendlichen.

Neben der zentralen Gedenkfeier gab es thüringenweit zahlreiche Aktionen. Die Stadt Kranichfeld lud gemeinsam mit dem Patenbataillon der Bundeswehr auf den Friedhof in den Ortsteil Stedten ein. Die Gedenkveranstaltung der Stadt Bad Berka fand in diesem Jahr am Denkmal der Gefallenen des Zweiten Weltkriegs vor der Burg Tannroda statt. Dafür wurde das Gefallenendenkmal saniert. Auch in Weimar wurden an zahlreichen Orten Kränze und Blumen niedergelegt. In der Georgen- und der Nikolaikirche in Eisenach fanden Bittgottesdienste für den Frieden statt. In Bad Salzungen gab es eine Gedenkstunde am Denkmal für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.