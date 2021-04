Das Erinnern an die Opfer des unterirdischen Rüstungswerks im Walpersberg bei Kahla musste im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Diesmal wurde das Gedenken teils ins Internet verlegt. Am 13. April, dem 76. Jahrestag der Befreiung der Zwangsarbeiter, ist die dafür geschaffene Plattform online gegangen. Sie erinnert auf besondere Weise an die mehr als 12.000 Zwangsarbeiter, die dort zwischen 1944 und 1945 unter unmenschlichen Bedingungen schuften mussten. Etwa 1.500 bis 2.000 von ihnen überlebten die Tortur nicht.

Pandemie hat Tradition unterbrochen

Die Pandemie hat eine jahrzehntelange Tradition unterbrochen. Immer um den 8. Mai herum reisten Überlebende und Angehörige ehemaliger Zwangsarbeiter ins südliche Saaletal. Sie kamen aus Italien, Belgien, Polen und den Niederlanden, aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion und Jugoslawiens. Sie nahmen teil an der Gedenkveranstaltung im Leubengrund bei Kahla, legten ihre Kränze auch an Standorten ehemaliger Lager rund um den Walpersberg nieder. Es gab herzliche Begegnungen und Gespräche. Manche kamen immer wieder, im Gedenken an ihre Lieben.

Erinnerungen in digitaler Form

In diesem Jahr ist es anders. Die Menschen haben ihre Gedanken in Texten und Gedichten formuliert, haben Fotos und Grußbotschaften per Video geschickt. So zeigt ein Kriegsveteran aus der russischen Wolga-Stadt Saratow, wie die Menschen dort an ihre Helden und die Opfer des Krieges erinnern. Ein ehemaliger Zwangsarbeiter aus Belgien hat seine Erinnerungen aufgeschrieben, um sie auf diese Weise der Nachwelt zu erhalten. Die Schwester eines italienischen Zwangsarbeiters schickte einen Brief, den sie einst an ihren Bruder geschrieben hat. Ein von einer italienischen Deutschklasse produziertes Video erzählt von Häftlingsschicksalen. Der Gospel-Chor Kahla hat das multinationale Musikprojekt "Bella Ciao" angeregt.

Beteiligt haben sich auch Vereine, Kommunalpolitiker und Botschafter. Knapp vor Einsendeschluss kam noch ein Grußwort der Französischen Botschaft, sagt Patrick Brion. Insgesamt 45 Erinnerungsstücke, ein vielsprachiges berührendes Gedenken, das in die Zukunft wirken soll. Brion hatte noch auf ein paar Beiträge mehr gehofft. Enttäuscht ist er aber nicht. Schließlich ist das Gedenkprojekt www.remember-online.org gerade erst gestartet und soll weiter wachsen.

Opfer des Nazi-Rüstungswerks dürfen nicht vergessen werden

Die Idee zu der Plattform hat der seit längerem in Kahla lebende Belgier Brion zusammen mit Markus Gleichmann entwickelt, als zu Jahresbeginn die Frage stand, wie mit dem Gedenken angesichts der absehbaren pandemiebedingten Einschränkungen umgegangen werden solle. Das gemeinsame Projekt war ein großer Schritt aufeinander zu. Denn der 2003 von Patrick Brion und seiner Frau Steffi gegründete Förderverein Mahn- und Gedenkstätte Walpersberg und der zwei Jahre später hinzugekommene Geschichts- und Forschungsverein Walpersberg mit dem Gründungsvorsitzenden Markus Gleichmann sahen sich bislang eher als Konkurrenten. Den langjährigen Zwist wollen sie begraben, künftig mehr mit- statt gegeneinander arbeiten. Denn es eint sie ein Gedanke, der in beiden Vereinssatzungen nachzulesen ist: die Opfer und die Geschichte des Nazi-Rüstungswerks dürfen nicht in Vergessenheit geraten.

Zahlreiche Lager rund um Walpersberg

Die Geschichte der sogenannten REIMAHG (benannt nach "Reichsmarschall Hermann Göring") begann im Frühjahr 1944. Als die Nazis angesichts des Bombenkriegs der Alliierten ihre Rüstungsproduktion mehr und mehr unter die Erde verlagerten, geriet auch der 320 Meter hohe Sandsteintafelberg im Saaletal in den Fokus. Das durch Sandabbau entstandene Stollensystem im Walpersberg sollte fortan der unterirdischen Flugzeugproduktion dienen. Im April 1944 kamen die ersten Zwangsarbeiter aus Italien und Osteuropa, bis November 1944 waren es an die 12.000. Unzureichend ernährt und permanent angetrieben, mussten sie Tag für Tag Stollen ausbauen, riesige Bunker als Produktionshallen errichten - sowie eine Startbahn auf dem Bergrücken. Zeitgleich entstanden zehn Haupt- und 18 Nebenlager, bis zu 20 Kilometer vom Walpersberg entfernt. Laut Plänen der Nazis sollten pro Monat 1.200 Düsenjäger des Typs Me 262 das unterirdische Werk verlassen. Doch dazu kam es nicht. Am 13. April 1945 übernahm die 89. US Infanterie Division das Werk und befreite tags darauf auch die Lager der Zwangsarbeiter jenseits der Saale. Für viele kam diese Befreiung zu spät. Kränze zur Erinnerung an die NS-Zwangsarbeiter in Rüstungswerks REIMAHG Walpersberg bei Kahla: In diesem Jahr kann es wegen der Corona-Pandemie keine größere Gedenkfeier geben. Bildrechte: MDR/Olaf Nenninger

Zwischen 1.500 und 2.000 Tote durch mörderische Zwangsarbeit