Nordthüringen MDR Studio Heiligenstadt zieht um nach Leinefelde

Nach rund 27 Jahren zieht das MDR Studio in Heilbad Heiligenstadt nach Leinefelde um. Die letzte Schicht im bisherigen Studio ist am 6. Dezember. Ab Mitte Februar 2025 soll das neue Studio in Leinefelde in Betrieb genommen werden und ist dann für die Radio-, Online- und Fernsehberichte aus der Region zuständig. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bis dahin werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Studio in Sondershausen arbeiten, von wo aus auch die Radio-Regionalnachrichten für Nordthüringen gesendet werden.

Neues Studio in der Bahnhofstraße in Leinefelde

Das neue Studio in Leinefelde wird Platz für bis zu vier Regionalkorrespondenten bieten. Der Umzug wurde notwendig, da am alten Standort in Heiligenstadt umfangreiche Modernisierungsarbeiten anstanden und der bisherige Vermieter signalisiert hatte, die Räume anderweitig nutzen zu wollen. Nach einer intensiven Suche fiel die Wahl auf das "Haus Mitte" in der Bahnhofstraße in Leinefelde. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Direkter Austausch wichtig für Berichterstattung

"Wir haben die Entscheidung für den neuen Standort bewusst getroffen", sagt Astrid Plenk, Direktorin des MDR Landesfunkhaus Thüringen. "Der neue Standort in Leinefelde ist zentral gelegen und gut erreichbar. MDR THÜRINGEN versteht die Regional­berichterstattung und den direkten Austausch mit den Menschen vor Ort als Kernaufgabe. Unsere neun Regionalstudios spielen dabei die wesentliche Rolle, denn der MDR will weiterhin als nahbarer Ansprechpartner für die Menschen in den verschiedenen Regionen des Freistaats präsent sein."

