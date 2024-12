Zwei Unfälle mit nach ersten Angaben zehn, teils schwer Verletzten hat es am Freitag bei Teistungen im Kreis Eichsfeld gegeben.

Laut Polizei kam ein 81-jähriger Autofahrer mit seinem Hyundai in Richtung Ferna aus noch unbekannter Ursache von der Straße ab und geriet in den Gegenverkehr. Der Hyundai kollidierte mit einem Volvo und einem VW Caddy.

Der Volvo-Fahrer versuchte laut Zeugenaussagen, dem entgegenkommender Volvo noch auszuweichen und prallte dabei in die Leitplanke. Der Hyundai fuhr trotzdem in die hintere Seite des Volvo, so dass dieser umkippte. Danach Hyundai prallte noch gegen einen VW Caddy.