In Heiligenstadt (Eichsfeld) ist an das Schicksal Vertriebener aus den ehemaligen Ost-Gebieten des Deutschen Reichs erinnert worden. Wissenschaftler, Kirchenvertreter und Zeitzeugen berichteten am Donnerstagabend über die Erlebnisse Vertriebener in den Jahren nach 1945 in der sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und in der DDR.