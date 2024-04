Bildrechte: MDR/ HessenNews

Wahlhausen Feuer in Nordthüringer Holzbetrieb: Mehrere hunderttausend Euro Schaden

30. April 2024, 16:33 Uhr

Mehrere hunderttausend Euro Schaden, so schätzt die Polizei, hat ein Feuer in einem Holzbetrieb in Wahlhausen in Nordthüringen verursacht. Das Feuer war am Dienstagmorgen ausgebrochen. Die Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.