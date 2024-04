Bildrechte: MDR/Armin Kung

Bauarbeiten Baustart für Aussichtsturm: Harzer Hexenreichs bekommt 70-Meter-Besen

30. April 2024, 18:51 Uhr

Am Sockel des neuen Aussichtsturms in Rothesütte im Südharz haben die Arbeiten an der Stahlkonstruktion begonnen. Am Dienstag wurde das erste Bauteil bei einer Feierstunde eingesetzt. Das Metall soll dem Turm die charakteristische Form eines fegenden Hexenbesens verleihen. Gleichzeitig wurde bekannt, dass die Baukosten deutlich gestiegen sind.