Jonas Lauhoff aus dem Eichsfeld ist am Samstag in Danzig zum Europameister der Zimmerer gekürt worden. Bei der Europameisterschaft der Berufe erzielte der Thüringer mit seinem Pavillon-Modell die meisten Punkte. Unter enormen Zeitdruck konnte sich Lauhoff gegen seine Konkurrenten durchsetzen.

Bei der "EuroSkills-Berufseuropameisterschaft" treten alle zwei Jahre Nachwuchshandwerker in verschiedenen Gewerken an und müssen ein vorgegebenes Werkstück umsetzen.

In seinem Heimatort Martinfeld im Eichsfeld wurde der Europameister am Sonntag dann mit einem Autokorso begrüßt. Wie Bürgermeister Jens Schrader (pl) MDR THÜRINGEN sagte, wurde er zunächst mit einem Kremser von Bernterode abgeholt und nach Martinfeld gebracht. Anschließend gab es einen Umtrunk in der alten LPG-Halle.