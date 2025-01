In den sozialen Medien ging zudem ein Video des Landwirts Benjamin Schmidt aus Steinthaleben im Kyffhäuserkreis viral. Am Montagnachmittag hatte das Video Schmidt zufolge mehr als zwei Million Aufrufe. Eine seiner Wiesen sei durch unbekannte Drifter völlig zerstört worden.

Der Landwirt hat deshalb in seinem Video, in dem er die beschädigten Flächen zeigt, 200 Euro Belohnung auf Hinweise zu den bisher unbekannten Tätern in Aussicht gestellt. Auf Nachfrage von MDR THÜRINGEN sagte Schmidt, dass er bereits mehrere Hinweise und Videos erhalten habe. Allerdings sei seine Wiese bisher in keiner Aufnahme zu sehen gewesen.