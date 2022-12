Kyffhäuserkreis Weihnachtsmannbüro Himmelsberg: Mehr als 6.500 Wünsche nach Spielzeug, Handys und Frieden

Im Weihnachtsmannbüro in Himmelsberg im Kyffhäuserkreis sind in diesem Jahr mehr 6.500 Briefe eingegangen. Wie der Heimatverein mitteilte, sind das fast so viele wie vor einem Jahr. Diesmal haben überwiegend Kinder und Schulklassen geschrieben und sich hauptsächlich Spielzeug, Handy, Alexa aber auch Frieden gewünscht. Eine E-Mail-Adresse hat der Weihnachtsmann nämlich nicht.