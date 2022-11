Himmelsberg Erste Briefe im Weihnachtspostamt angekommen

Alljährlich schreiben tausende Kinder an den Weihnachtsmann - die Thüringer Zweigstelle ist in Himmelsberg. Im letzten Jahr sind rund 7.000 Briefe von nah und fern im Kyffhäuserkreis eingegangen. Auch in diesem Jahr wollen wieder neun Frauen bis Heiligabend jeden Brief beantworten.