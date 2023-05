Nordhausen Was zu den Gerüchten um die Causa Buchmann bekannt ist

Silvio Dietzel ist freier Pressefotograf und Betreiber des Affenwalds Straußberg. Er sei bekannt wie ein bunter Hund, sagt er MDR THÜRINGEN. Hinweise bekomme er oft. Auch am Morgen des 31. März.

Er sei an diesem Freitagmorgen für den Affenwald zum Einkaufen in Nordhausen gewesen. Gegen 8.20 Uhr klingelte sein Handy. Die Nummer sei anonym gewesen. Offenbar werde im Rathaus gerade der Oberbürgermeister entlassen, sagte die Stimme am anderen Ende. Daraufhin sei er zum Rathaus gefahren und habe vor dem Haupteingang gewartet.