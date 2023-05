Wie Buchmann MDR THÜRINGEN sagte, bereitet sein Anwalt derzeit eine Klage beim Verwaltungsgericht Meiningen vor. Auf einen Antrag auf einstweilige Verfügung habe er bewusst verzichtet. Er strebe stattdessen ein Verfahren an, um seinen "einstweiligen Rechtsschutz als Beamter" zurückzubekommen, also die Rückkehr ins Rathaus zu erreichen. Außerdem will er in einem so genannten Hauptsacheverfahren klären lassen, ob die Dienstenthebung verhältnismäßig und begründet ist. Buchmann erhält derzeit weiterhin volle Bezüge.