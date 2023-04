Die Stadtratsfraktionen der Grünen und der FDP in Nordhausen wollen die Suspendierung des Oberbürgermeisters Kai Buchmann (parteilos) in einem sogenannten zeitweiligen Ausschuss aufklären lassen. Wie die Parteien am Mittwoch mitteilten, ist ein entsprechender Antrag am Montag eingereicht worden. Mit dem Ausschuss sollen die Vorwürfe gegen den Oberbürgermeister und zwei Verwaltungsangestellte der Stadt Nordhausen neutral und unparteiisch aufgeklärt werden.