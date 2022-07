Nach einem Halt in Wernrode im Kreis Nordhausen macht die Info-Tour am Dienstag zunächst im Sömmerdaer Stadtteil Tunzenhausen Halt, später in Greußen. Bis Freitag sind vier weitere Info-Stationen vorgesehen: Mittwoch in Schloßvippach und Gundersleben, Donnerstag in Kerspleben und Freitag in Sömmerda. Nach Angaben von 50Hertz ist das Ziel der Tour, Hinweise aus der Bevölkerung rechtzeitig zu sammeln, damit sie im weiteren Planfeststellungsverfahren berücksichtigt werden können. Der nächste offizielle Schritt dabei ist die die Antragskonferenz im Oktober.