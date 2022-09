Bernd Kopf aus Wülfingerode bei Nordhausen ist ein Mann mit vielen Projekten und Zielen. Wenn man so will, kann er sich gar nicht auf ein Ehrenamt festlegen - er hilft an vielen Ecken! Die Auszeichnung "Thüringer des Monats" wird an Menschen verliehen, die sich stark in einem Ehrenamt engagieren. Bernd Kopf ist 72 Jahre alt, Rentner und in so vielen Vereinen und Projekten in Wülfingerode und der Gemeinde Sollstedt unterwegs, dass sich kaum alle aufzählen lassen.