Nordhausen Polizei schließt technischen Defekt als Ursache für 2.000 tote Schweine aus

Die 2.000 Schweine in einem Mastbetrieb in Nordhausen sind Mitte August nicht wegen eines technischen Defekts verendet. Polizeisprecher Kevin Clemen sagte MDR THÜRINGEN, die Alarmanlage sei in Betrieb gewesen und habe auch funktioniert. Das sei in den sogenannten Log-Protokollen zu lesen.



Deshalb werden die Ermittlungen in diesem Bereich ausgeweitet. So soll unter anderem geklärt werden, wer das Alarmsystem wann und wie bearbeitet hat. Die Befragungen dazu werden laut Clemen einige Wochen in Anspruch nehmen. Die "Thüringer Allgemeine" berichtete zuerst.