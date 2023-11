Daraufhin soll der Angeklagte die Nummer einer vertraglich gebundenen Elektriker-Firma gewählt haben, die im Notfall einspringt. Auch diesen Kontakt erreichte er angeblich nicht. Laut eigener Aussage, weil die ihm zur Verfügung gestellte Telefonnummer nicht funktionierte. In einem dritten Versuch soll der Angeklagte seinen Vorgesetzten angerufen haben. Auch an dieser Stelle gehen die Aussagen weit auseinander.

Fest steht: Der Prozess brachte eine Schwäche im Alarmsystem bei Van Asten ans Tageslicht. Mindestens vier Telefonnummern standen auf der Alarmliste. Hinter den vier Nummern steckten aber nur zwei echte Menschen. Da eine Person nicht erreichbar war, blieb nur der Angeklagte übrig. Das Alarmsystem bei Van-Asten in Nordhausen übertrug also die Verantwortung für 50.000 Tiere auf eine einzige Person.

Am Ende des Verhandlungstags blieben zahlreiche Fragen offen. Hätte der Angeklagte selbst zum Stall fahren müssen, um die Tiere zu retten? War es überhaupt seine Aufgabe im Rahmen einer Rufbereitschaft in den Betrieb zu fahren? Konnte er per Fernzugriff auf die Computer der Lüftungsanlage zugreifen? Und wurde er zuvor geschult, um das Problem selbstständig beheben zu können? Am 18. Dezember wird der Prozess in Nordhausen fortgesetzt.