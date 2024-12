Nach mehr als 30 Jahren hat der Automobilzuliefer Vitesco am Freitag für immer seine Produktion in Mühlhausen eingestellt. Von den einst knapp 200 Mitarbeitern sind nach MDR-Informationen 70 übriggeblieben. Die letzte Schicht endete Freitagmittag. Danach nahm die Belegschaft bei einem gemeinsamen Mittagsessen Abschied.

Viele sind von Anfang an dabei. Fast alle werden in einer Transfergesellschaft aufgefangen. Fünf wechseln in den hessischen Stammsitz in Bebra. Viele machen Altersteilzeit oder haben sich einen anderen Job gesucht.