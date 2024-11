Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Deutsches Rotes Kreuz "Vermutlich einzigartig": Neues Katastrophenschutzzentrum entsteht in Mühlhausen

03. November 2024, 18:11 Uhr

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat mit der Sanierung der alten Turnhalle in der Damaschkestraße in Mühlhausen begonnen. Hier entsteht ein neues Katastrophenschutzzentrum mit einer Fahrzeughalle sowie Ausbildungs- und Sozialräumen. Auch andere Vereine werden die Halle nutzen können. Das neue Zentrum für das Ehrenamt im Katastrophenschutz ist laut DRK bisher vermutlich einzigartig. Ein Name dafür wird noch gesucht.