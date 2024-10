Vom 26. April bis 19. Oktober 2025 findet in Mühlhausen die große Ausstellung zu 500 Jahre Bauernkrieg unter dem Titel "freiheyt 1525" statt. Hier finden Sie alle Infos zum aktuellen Stand und was dazu alles in Mühlhausen geplant ist.

Noch für maximal sechs Monate sind in Mühlhausen die Museumskirchen St. Marien, am Kornmarkt und Allerheiligen geschlossen. Für fast fünf Millionen Euro sind oder werden sie barrierefrei umgebaut - inklusive Toiletten. Die Kornmarktkirche erhält an der Südseite einen neuen Eingang aus Container, der nach dem Ausstellungsende wieder verschwindet. Auch im Kulturhistorischen Museum zieht der Bereich "Thüringer Kunst" aus und weicht einem weiteren Ausstellungsbereich für die Landesausstellung 2025.

Die Thüringer Landesausstellung 2025 "freiheyt 1525 - 500 Jahre Bauernkrieg" zeigt die Ereignisse um den Deutschen Bauernkrieg und die damit verbundenen Umbrüche. In den einzelnen Ausstellungen würden neue Perspektiven auf die sozialen, politischen und kulturellen Entwicklungen dieser Zeit vermittelt, sagt Museumsdirektorin Susanne Kimmig-Völkner. Im Mittelpunkt stehe dabei der Kampf für Gerechtigkeit und Freiheitsrechte, damals wie heute.

Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Marienkirche: Das Bauernleben im Bauerndorf

In der Marienkirche ist das ländliche Leben zu sehen und wie ein Dorf damals aufgebaut war. Erklärt wird in einem Rundgang, welche Abgaben die Bauern damals leisten mussten und welche Waffen sie hatten. Dazu ist Thema: Welche Probleme die Bauern hatten und wie sie sich wehrten.

Allerheiligen-Kirche: Der Ausstellungs-Überblick sowie Veranstaltungsort

Die seit 2010 geschlossene Allerheiligenkirche in Mühlhausen wird wieder eröffnet und während der Landesausstellung zu 500 Jahre Bauernkrieg als Informations- und Lernort genutzt. Besucher können sich hier einen Überblick über die großen Ausstellungen in der Kornmarkt- und in der Marienkirche sowie im Kulturhistorischen Museum verschaffen.

Geplant sind dort außerdem Filmabende, Vorträge, kleinere Konzerte und museumspädagogische Angebote. Bis zu 60 Besucher haben Platz. Weil die Fußbodenheizung aus DDR-Zeiten nicht funktioniert, sollen Wärmekissen zum Einsatz kommen. Die Toiletten sollen ebenfalls modernisiert werden. In der Kirche war in den 1990er-Jahren Thüringer Kunst zu sehen. Während der Sanierung des Kulturhistorischen Museums ab 2010 wurde sie als Lager genutzt.

Kornmarktkirche: Der Überblick zum gesamten Bauernkrieg

Die Kornmarktkirche ist seit 1975 Bauernkriegsmusem. Bei der Landesausstellung 2025 wird erstmals eine Gesamtübersicht über alle Ereignisse um 1525 gegeben: Chronologisch und regionalisiert wird gezeigt, was in Mühlhausen, Thüringen und woanders passiert ist. Anhand der Exponate wird erläutert, was es damals zu gewinnen und zu verlieren gab. "Wir versuchen, alles zu zeigen: den heutigen Südwesten Deutschlands, die Schweiz, Schwaben und Thüringen. Stationen wie Würzburg und Memmingen sind zu sehen, auch Künstler von damals wie Tilmann Riemenschneider und Bernhard Strigel (Memmingen). Die Waffen der Bauern und die Aktionen der Söldner werden ebenfalls gezeigt", erläutert Museumsdirektorin Susanne Kimmig-Völkner.

Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Kulturhistorisches Museum: Bauernkriegs-Rezeption von Martin Luther bis zur DDR

Auch im Kulturhistorischen Museum ändert sich was: Dort zieht die Landesausstellung mit dem Thema Rezeption des Bauernkrieges seit dem 16. Jahrhundert ein. Was sagte Martin Luther, wie wurde Thomas Müntzer in den verschiedenen Epochen interpretiert. Thema sind auch die dunkle Zeit des Nationalismus und die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo in beiden deutschen Staaten sehr unterschiedlich an das Thema Bauernkrieg herangegangen wurde. Auch Werner Tübke und das Panaroma-Museum in Bad Frankenhausen, dem zweiten Ort der Landesaustellung, sind Bestandteil der Ausstellung in Mühlhausen.

Die Ausstellungsfläche von 1.500 Quadratmetern in Mühlhausen sei so groß wie keine andere deutschlandweit, sagt Susanne Kimmig-Völkner. Damit gebe es Platz für 600 hochkarätige Exponate. Dazu gehören zwei Bauernfiguren aus dem 15. Jahrhundert aus Überlingen, die Eiserne Hand von Götz von Berlichingen, ein Marionettenspiel aus der Zeit des Nationalsozialismus, Skulpturen von Tilman Riemenschneider und persönliche Devotionalien von Martin Luther. Von Thomas Müntzer gibt es fast ausschließlich Handschriften auf Papier.

Herausragend ist das Bamberger Bogenbuch aus der Zeit des Bauernkrieges mit Darstellungen unter anderem aus Würzburg, Mühlhausen und Bad Frankenhausen. Ebenso spektakulär sind die Chorbücher aus Nordhausen, die vor dem Bauernkrieg gerettet wurden und dort im Stadtarchiv gelandet sind.

Kleine Häuschen für die Exponate

Derzeit wird in den Museumkirchen St. Marien und am Kornmarkt Platz für kleine Häuschen geschaffen. Weil die historischen Schriftstücke keine Helligkeit vertragen, werden diese kleine Häuschen dort eingebaut.

"Es ist wie Messebau, nur zusätzlich mit Vitrinen", sagte Susanne Kimmig-Völker. Der große Ausstellungskatalog wird von zahlreichen Wissenschaftlern derzeit geschrieben.

Auch das Festprogramm steht: Mehr als 70 Veranstaltungen sind vorbereitet. Dazu gehören ein Mittelaltermarkt zu Himmelfahrt, Theater bei 3K und im Bratwurstmuseum, eine hochkarätige Predigt-Reihe zu Müntzer-Zitaten und ein Ritterturnier. Es gibt Orgel- und andere Konzerte, ein neues Oratorium zum Bauernkrieg, spezielle Stadtführungen und viele Erinnerungen an den Bauernführer und Prediger Thomas Müntzer.