Im Mühlhäuser Forstbergviertel entstehen derzeit 35 Wohnungen in einem ehemaligen Kindergarten in der Gartenstraße. Investor Uwe Jenner hat sich dabei für das Konzept "Ü50" entschieden - seine Mieter sollen alle über 50 Jahre alt sein. Weil in Deutschland mittlerweile jeder dritte Bewohner über 50 ist, sei das ein passendes Konzept, ist Jenner überzeugt. Er ist selbst Jahrgang 1964.

Die bis zu 100 Quadratmeter großen Wohnungen mit Fahrstuhl und Balkon werden in den nächsten Monaten etappenweise fertiggestellt. Die ersten Quartiere sind bereits vermietet.

Der Kindergarten, ein zu DDR-Zeiten oft gebauter Plattenbau, vor der Sanierung. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Wohnungen als Alternative zu Pflegeheimen

Selbstbestimmt und barrierefrei leben, das müsse für Menschen im Rentenalter und darüber hinaus möglich sein, sagt Jenner. Alten- und Pflegeheime sehe er daher mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Fast alle seiner Wohnungen sind zwischen 50 und 70 Quadratmeter groß, haben zwei oder drei Wohnräume, einen Abstellraum, einen Balkon und einen Fahrstuhl. Zwei Wohnungen haben auch eine Fläche von 100 Quadratmetern.

Plattenbau stark verändert

Die Wohnbereiche entstanden aus den früheren Gruppenräumen eines Kindergartens: Alle Wohnungen hätten ein großes Wohnzimmer, erklärt er weiter. Die Bäder haben Tageslicht. Hinter dem Haus entsteht dazu ein großer Parkplatz mit Carport. Jeder Mieter könne seinen Einkauf, ohne eine Stufe zu erklimmen, in seine Wohnung bringen. Außerdem ist ein großzügiger Garten mit Sitzgelegenheiten sowie einem großes Gartenhaus als Begegnungsstätte geplant.

Anfang 2020 wurde der ehemalige Kindergarten-Bau entkernt. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Nachfrage nach Wohnungen ist "riesig"

Die Nachfrage sei riesig, berichtet der Investor weiter: Einige der 35 Wohnungen sind bereits vermietet, viele andere reserviert. Vor allem von Menschen, die seit Jahrzehnten im Forstbergviertel wohnen. Sie hätten dort Bushaltestellen, Arzt, Einkaufsmarkt und ihre Bekannten - sie wollen ihr Kiez nicht verlassen, erklärt Jenner. Nur ein Fahrstuhl fehlt vielen. Denn die Blöcke in der Nachbarschaft erstrecken sich über bis zu fünf Etagen. Dazu kommt: Sich im Rentenalter noch einmal etwas Neues einzurichten oder zu gönnen, ist für einige außerdem ein Grund für einen Umzug ins Butzemannhaus.

Investor und Bauherr Uwe Jenner in einem der alten Kindergarten-Räume. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Der Name Butzemannhaus bleibt

Das Butzemannhaus war in den 1980er-Jahren als "Kinderkombination" im damals neuen Mühlhäuser Wohngebiet Gartenstraße gebaut worden. Die Kinderkombination, bestehend aus Krippe und Kindergarten, wurde zugleich die letzte, die in der DDR in der Stadt entstand. Im Neubaugebiet Gartenstraße waren zu Beginn der 1980er-Jahre mehr als zehn Wohnblöcke, ein Altersheim und eine Kaufhalle gebaut. Die dringend benötigte Kita "Butzemannhaus" eröffnete schließlich im Sommer 1986. Doch von den Blöcken steht mittlerweile keiner mehr.

Bilder an einer Wand erinnern an den alten Kindergarten aus DDR-Zeiten. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

2015 ziehen Kinder aus Kindergarten aus

Nach einem Stadtratsbeschluss war knapp 25 Jahre nach dem Ende der DDR das Schicksal des nicht mehr ausgelasteten Kindergartens besiegelt: Im Jahr 2015 zog der Kindergarten in einen anderen Stadtteil, die Einrichtung wurde geschlossen. Das Grundstück schrieb die Stadt zum Verkauf aus und verkaufte es 2016 an den Meistbietenden.

Käufer und Bauherr Uwe Jenner hat Erfahrung mit solchen Projekten. Er baute bereits das schon 2009 geschlossene Schweitzer-Gymnasium in einen Wohnpark um. Auch dort sind 35 barrierefreie Wohnungen entstanden - mit Mietern aus allen Generationen, einem großen Gemeinschaftsbereich mit Sport- und Spielplätzen. Dort in der Damaschkestraße wohnen nun die Menschen aus mehreren Generationen in umgebauten Klassenzimmern.

Die alten Fenster wurden alle herausgerissen. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Eine Etage obendrauf für Butzemannhaus

In der Gartenstraße sind es die Gruppenräume und Flure des ehemaligen Kindergartens, in die nun neue Mieter einziehen sollen. Das lang gestreckte Gebäude ist dafür sogar um eine Etage erweitert worden. Die Sanierung erfolgt in mehreren Bauabschnitten. Die Fassade ist hell mit bunten Farbtupfern, hinter der Fassade gibt es jetzt Ü50-Wohnkomfort.

Wandbilder des alten DDR-Kindergartens. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Tausende Kinder wurden in der DDR im Kindergarten betreut

Auf alten Fotos sind noch an Fenstern, Wänden und Decken viele Zeichnungen und Malereien zu bewundern. Seit der Eröffnung 1986 wurden im Butzemannhaus Tausende Kinder betreut, in Spitzenzeiten täglich etwa 200 Kinder.

Der Waschraum des ehemaligen Kindergartens. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Drei Jahre Bauzeit für Großprojekt