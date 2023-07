In der Altstadt von Mühlhausen im Unstrut-Hainich-Kreis soll zu Silvester kein Feuerwerk gezündet werden dürfen. Mit großer Mehrheit hat der Stadtrat am Mittwochabend einem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt. Zuvor war über die Kontrollmöglichkeiten eines solchen Verbots diskutiert worden.

Mit dem Verbot will die Stadt das Brandrisiko in der Silvesternacht deutlich reduzieren. Das unkontrollierte Abbrennen von Feuerwerkskörpern sei eine große Gefahr für die unter Denkmalschutz stehende historische Altstadt, so Sill. Sie verwies darauf, dass ein Teil der Feuerwerks-Nutzer alkoholisiert sei oder unter Drogen stehe. Der Antrag muss bis Oktober beim Landesamt für Verbraucherschutz eingereicht werden. Dort muss er noch genehmigt werden.