In den Thüringer Innenstädten sind die Feuerwerksverbote zum Jahreswechsel kaum kontrolliert worden. Das ergab eine Umfrage von MDR THÜRINGEN. Meist wurde das mit Personalengpässen in den Ordnungsämtern und fehlenden Polizisten begründet.

Das Thüringer Innenministerium weist die Verantwortung von sich. Wenn die Kommunen Feuerwerksverbote erließen und gleichzeitig mitteilten, sie nicht kontrollieren zu können, stimme etwas nicht, sagte ein Sprecher. Es sei nicht akzeptabel, diese Pflicht auf die Polizei zu schieben, die erfülle ihren gesetzlichen Auftrag ohne Ausnahme. "Die Polizei ist in dieser Nacht ausgelastet", so der Sprecher. Städte müssten die Verbote mit eigenem Personal durchsetzen.

Laut Umfrage war lediglich in Heiligenstadt das Ordnungsamt in der Silvesternacht unterwegs. Dort wurden - bei insgesamt nur wenigen Verstößen - zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Das seien die ersten überhaupt, weil es das Verbot in Heiligenstadt erst seit diesem Jahreswechsel gibt. Schäden an Gebäuden habe es nicht gegeben.

Aus Rudolstadt hieß es, in den vergangenen Jahren habe es stichprobenartig einige Kontrollen des Ordnungsamtes in der historischen Altstadt und rund um das Schloss Heidecksburg gegeben. In aller Regel hielten sich die Menschen an die Vorgaben und reagierten verständnisvoll. Bei kleineren Verstößen seien die Betroffenen angesprochen worden. Strafen mussten bisher noch nicht verhängt werden, sagte ein Sprecher. Die Stadt beauftragt nach eigenen Angaben auch Security-Unternehmen mit den Kontrollen. Ob das zu diesem Jahreswechsel so war, blieb allerdings offen.