Bislang keine Spur von den Tätern

Ladenschließung nach Einbruch

Nicht nur Frisörläden betroffen

Unbekannte haben es in Mühlhausen auf Friseurläden abgesehen

Einbrecher haben in Mühlhausen in den letzten zwei Wochen mittlerweile zwei Friseurgeschäfte ausgeräumt und ein drittes beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Unbekannten zuletzt in der Nacht zu Samstag gewaltsam in einen Laden in der Innenstadt ein. Sie stahlen unter anderem Friseurequipment wie Scheren und Haarschneidemaschinen, aber auch Kosmetikprodukte, Bargeld, Papiere sowie ein E-Bike und einen E-Scooter.

Die Ladenkasse ist weg, auch alle Papiere. Friseurin Diana Haase

Der Wert der Beute beläuft sich laut Polizei auf 2.000 Euro. Die geschädigte Ladenbesitzerin Diana Haase jedoch spricht gegenüber MDR THÜRINGEN von mindestens rund 20.000 Euro Beute- und Sachschaden. Die Unbekannten hatten in der Nacht zum Samstag die fast 300 Jahre alte Eichentür mit Brachialgewalt aus den Fugen gerissen und dann den Laden im Erdgeschoss sowie den Hausflur, wo ein E-Bike und ein E-Scooter standen, leer geräumt. Der Schock nach dem Einbruch sitzt bei Ladenbesitzerin Diana Haase tief. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Täter bislang unbekannt

Von den mutmaßlichen Tätern fehlt bisher jede Spur. Die Ermittlungen laufen. Genaue Angaben auch zu den anderen Vorfällen können laut Polizei erst am Montag gemacht werden. Diana Haase war am Samstag kurz vor drei Uhr früh aus dem Schlaf gerissen worden. "Die Kripo stand bei uns im Schlafzimmer", schildert die Friseurin die schockierenden Minuten. Einem Nachbar war die aus den Fugen gerissene Haustür aufgefallen; die alarmierte Polizei kam deshalb problemlos ins Haus und in die Wohnung über dem Laden.

Tiefes Gefühl der Verunsicherung

Mit ihrem Lebensgefährten hatte Diana Haase das Haus in der Innenstadt vor anderthalb Jahren gekauft und im Erdgeschoss ihren eigenen Friseurladen namens "Haarliebe" eröffnet. In der Tatnacht musste sie ein, zwei Stunden in der Wohnung warten, bis die Spurensicherung der Polizei eintraf. Was sie danach im Erdgeschoss sehen musste, versetzte sie in einen Schockzustand: Es fehlten alle Scheren, Kämme, Haarschneidemaschinen, Föhne, viele Spraydosen und Haargels. "Die Ladenkasse ist weg, auch alle Papiere."

Ich habe keinen Kamm mehr, keine Schere. Meine Existenz ist gerade zerstört. Friseurin Diana Haase

Die Einbrecher haben am Samstag bereits gegen fünf Uhr das Geschäftskonto leergeräumt. "Ich habe gedacht, ich bin hier zu Hause sicher. Es wird eine Weile dauern, bis man das Gefühl der Sicherheit wiederbekommt", sagt Diana Haase. Spuren des Einbruchs: Auf dem Boden liegen Unterlagen und Kleingel verstreut. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Laden bleibt geschlossen

Weil Diana Haase nichts mehr zum Arbeiten hat, muss der Laden ab Montag geschlossen bleiben. Sie spricht von einem Schaden von mindestens 20.000 Euro. "Ich habe keinen Kamm mehr, keine Schere. Meine Existenz ist gerade zerstört", sagt die Friseurin. Die Handwerkerin steckt derzeit mitten in der Meisterschule; den praktischen Teil hat sie bereits hinter sich. In den kommenden Wochen muss sie noch den theoretischen Teil schaffen. Dafür hat sie im Moment wenig Nerven. Sie hofft aber, dass es mit dem Laden und der Meisterschule weitergeht. Da viele Arbeitsmittel gestohlen wurden, muss der Laden vorerst geschlossen bleiben. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Mittlerweile drei Läden betroffen

Nach MDR-Informationen ist es nicht der erste Vorfall dieser Art. Bereits am 28. Februar war ein anderer Friseurladen von Einbrechern ausgeräumt worden. Der Schaden des Geschäfts am Forstberg ist vergleichbar mit dem von Diana Haase. Auch dort fehlen nach MDR-Informationen Scheren, Haarschneidemaschinen und Föhne sowie Haarfarbe. Bei einem dritten Geschäft blieb es in der vorigen Woche beim Einbruchsversuch.

Dazu teilte die Polizei mit, dass die Einbrecher gestört worden seien. Nach MDR- Informationen hatte ein Nachbar Geräusche wahrgenommen und die Polizei alarmiert. Das sei kurz vor Mitternacht gewesen. Mehrere Täter mit Kapuzen auf dem Kopf seien vor ihm weggelaufen; er habe sie nicht einholen können. Die Inhaberin des betroffenen Friseurgeschäftes hatte Glück: An der Eingangstür vorn ist eine Scheibe kaputtgegangen, die Tür im Seitenbereich ist stärker beschädigt. Im Laden fehlt aber nichts.

Einbrüche auch in anderen Geschäften

Laut Polizei sind derzeit nicht nur Friseurläden das Ziel von Einbrechern in Mühlhausen, auch andere Geschäfte in der Innenstadt gehören dazu. Das Thema Sicherheit hat auch schon mehrmals den Stadtrat beschäftigt. Inzwischen gibt es einen Präventionsrat aus Stadtverwaltung, Polizei und Stadträten. Der Stadtrat hatte im Juli 2022 beschlossen, das nächtliche Sicherheitsgefühl der Menschen durch eine Sicherheitsfirma zu verbessern. Dieser Beschluss ist bislang jedoch nicht umgesetzt worden.