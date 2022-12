Die 21-Jährige hat nach dem Abitur und der Ausbildung ihren Meister gemacht, ist laut Handwerkskammer Halle eine der Besten ihres Fachs in Sachsen-Anhalt. "Für mich stand immer fest, dass ich handwerklich arbeiten will als Friseurin. Weil das ein kreativer Beruf ist", sagt Jasmin Härzer. Mit Blick auf die Übernahme des Geschäfts meint sie: "Ich stelle mich dem Risiko". Ihre Großmutter ist "sehr stolz" auf Enkelin Jasmin und überzeugt, dass die Kunden dem Salon die Treue halten und neue Kunden hinzukommen werden. "Die Jugend geht zur Jugend", meint die 64-Jährige. Sie werde weiter im Salon arbeiten als Mitarbeiterin – und mit der Enkelin als Chefin.

Nicht nur für Jasmin Härzer ist der Job als Friseurin ein Traumberuf. Er ist unter den Top 10 in Deutschland. Trotzdem hat das Friseurhandwerk Nachwuchsprobleme. Bildrechte: dpa

So positiv, wie in Wettin-Löbejün sieht es aber nicht in der gesamten Branche aus. Denn das Friseurhandwerk sorgt sich um den Nachwuchs. Obwohl der Beruf noch immer als Traumberuf junger Menschen gilt und unter den Top 10 in Deutschland ist, geht die Zahl der Auszubildenden deutlich zurück. So geht der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks für 2022 nach vorläufigen Zahlen von einem Rückgang der Zahl der Auszubildenden von rund 20 Prozent aus. 2021 zählte dieses Handwerk bundesweit 15.900 Auszubildende, knapp 11 Prozent weniger als im Vorjahr. Vor zehn Jahren (2011) hatte es noch 30 500 Auszubildende in Deutschland.