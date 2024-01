Ein halbes Jahr nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bleicherode hat die Staatsanwaltschaft sieben Jahre Haft für den 46-jährigen Angeklagten gefordert. Dem Mann aus Rumänien wird schwerer räuberischer Diebstahl und gefährliche Köperverletzung vorgeworfen.

Er soll im Juli in das Haus im Kreis Nordhausen eingedrungen sein. Als er von einem herbeigeeilten Zeugen gestellt wurde, verletzte er diesen mit einem Messer. Der 25-Jährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Der Verteidiger plädierte auf drei Jahre Haft. Sein Mandant sei in einer Notsituation gewesen und habe den Diebstahl gestanden. Das Urteil soll in der kommenden Woche am Donnerstag verkündet werden.