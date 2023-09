Mit dem Kirmeskonzert in der Petrikirche und den Kirmesbaumbeerdigungen geht am Samstagabend die 146. Stadtkirmes in Mühlhausen zu Ende. Wie Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) sagte, erlebt die Stadt ein stimmungsvolles und sehr friedliches Fest. Es sei eine große Zufriedenheit und Dankbarkeit zu spüren gewesen. Bis Freitagabend habe er 23 der 27 Kirmesgemeinden besucht. Die restlichen stehen am Samstag an. Nach dem letzten Tanz nach Mitternacht im Kirmeszelt beginnt am Sonntag das große Aufräumen in den Kirmesgemeinden. Der Festplatz Blobach ist am Sonntag noch bis 20 Uhr geöffnet.