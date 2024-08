Das erste Bierfass wird traditionell auf dem Festplatz Blobach angestochen. Oberbürgermeister Johannes Bruns wird Freitagnachmittag um 17 Uhr das bunte Treiben in Mühlhausen eröffnen. 26 Kirmesgemeinden feiern die Eröffnung mit Zelt, Tanzboden und Programm bis nach Mitternacht. Sonnabend stehen der Altstadtlauf und die Musikschau und am Sonntag der Große Festzug mit 36 Bildern auf dem Programm. Die Schausteller auf dem Blobach hoffen ebenfalls auf viele Besucher.

Insgesamt 26 Kirmesgemeinden beteiligen sich in diesem Jahr an der Stadtkirmes. Gäste können an unterschiedlichen Angeboten und Veranstaltungen, wie Partys, Konzerten, Musikschauen oder Spiele-Abenden teilnehmen. Besonders beliebt sind neben dem Fassbieranstich am Eröffnungstag der traditionelle Kirmesumzug am Sonntag, 25. August. Außerdem sind viele Schaustellerinnen und Schausteller vor Ort.