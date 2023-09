Unstrut-Hainich-Kreis Wiederaufbau von Mauer in Bad Langensalza: Stadt startet Online-Umfrage

Im Streit um den Wiederaufbau der Garnisonsmauer in Bad Langensalza befragt die Stadt nun die Bürgerinnen und Bürger per Online-Umfrage. Das Votum der Bürgerinnen und Bürger will Bürgermeister Reinz (pl) in sein Gespräch mit Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) mitnehmen.