Brandstiftung Mühlhausen: Mann legt Feuer an Divi-Blasii-Kirche

An der Divi-Blasii-Kirche in Mühlhausen wurde am Donnerstagabend von einem 58-jährigen Mann ein Feuer gelegt. Dabei wurde er von Zeugen beobachtet und konnte kurze Zeit später festgenommen werden. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Kirche wurde jedoch beschädigt. Die Gründe für die Tat sind bisher noch unklar.