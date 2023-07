Bevor es zum Freilichtmuseum am Opfermoor Niederdorla geht, schaut man sich das Museum an und kauft dort einen Chip für die Freianlage. In der idyllischen Anlage gibt es Häuser einer germanischen Siedlung, die in Originalgröße nachgebaut und begehbar sind. Ein Rundweg führt durch 1.200 Jahre Geschichte mit nachgebauten Heiligen- und Opferstätten.

Viele Schilder erklären die Hintergründe, es gibt zahlreiche Ruhebänke entlang des Seeufers. Gegenüber der Freianlage befindet sich der geografische Mittelpunkt Deutschlands - ein Muss fürs Familienfotoalbum. Circa 400 Meter weiter stehen die Mahllinden, das sind stattliche alte und sehenswerte Bäume. Tipp: Am 22. und 23. Juli wird am Opfermoor ein Römerfest gefeiert.

Thüringens einziger Baumkronenpfad bei Bad Langensalza ist über Schönstedt / Alterstedt oder Zimmern / Eisenach zu erreichen. Besucher können auf einem 540 Meter langen Rundkurs in bis zu 44 Meter Höhe in die Wipfel der Bäume eintauchen. Auf dem Pfad gibt es Ruhezonen und Aktivangebote; Specht, Fledermaus und andere Bewohner des Hainich sind hier zu finden. Es gibt einen Aufzug und ganz viel zu sehen.

Infos zum Baumkronenpfad Am Baumkronenpfad gibt es einen großen Parkplatz. Wer früh um 10 Uhr kommt, verhindert langes Warten am Eingang. Das gilt auch für die Nachmittagsstunden. Geöffnet ist täglich von 10 bis 19 Uhr, am 29. Juli bis 21 Uhr.

Danach geht es durch mehrere Türme hindurch, treppauf- und treppab. In den Räumen der Türme und Gartenhäuser gibt es Ausstellungen zur Stadtgeschichte. Einblicke in die Wohnwelt entlang der Stadtmauer und viele Zeugnisse der Wehrhaftigkeit einer Stadt bieten sich außerdem. Es gibt Plätze zum Verweilen und viele Aussichtspunkte.

Einer der größten Kletterwälder in Thüringen befindet sich am Rande des Nationalparks Hainich; mitten im Wald bei Kammerforst. Mehr als 140 Kletterelemente in elf Parcours fordern Mut und Geschicklichkeit. Mit dabei sind der Schwing am Tarzanseil, wackelige Brücken, 120-Meter-Flug an der Seilbahn durch die Baumwipfel und der Sprung von der Sieben-Meter-Plattform.