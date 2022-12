Einzelne solcher Fälle waren zuletzt auch in Thüringen bekannt geworden. Das Helios-Klinikum in Meiningen hatte etwa Mitte Oktober die Notaufmahme für einen Tag bei der Rettungsleitstelle abgemeldet hatte und keine Notfälle mehr aufgenommen. Grund war die sehr hohe Zahl von gleichzeitig 70 Corona-Patienten im Krankenhaus sowie viele wegen Krankheit ausgefallener Mitarbeiter zu der Zeit. In jedem Fall müsse eine ausreichende Erstversorgung und eine ungefährdete Verlegung in ein anderes Krankenhaus gesichert sein, so das Gesundheitsministerium.