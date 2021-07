Das Drogengeschäft war offenbar bestens durchgeplant. Am 1. April vergangenen Jahres soll Martin U. einem seiner mutmaßlichen Bandenmitglieder das Kaufgeld ausgehändigt haben. Gegen 8:40 Uhr bei Nohra übergab er 104.500 Euro an den Mann. Der wiederum soll sich dann zwischen 9:04 Uhr und 9:27 Uhr bei Markvippach im Landkreis Sömmerda mit dem Drogenlieferanten mit dem Codenamen "mistakenbull" getroffen haben.

Dieser soll rund zehn Kilo Crystal Meth im Gepäck dabeigehabt haben, die an diesem Tag offenbar den Besitzer wechselten und dann an andere Dealer in Thüringen weiterverkauft wurden. Das geht aus internen Unterlagen hervor, die MDR THÜRINGEN einsehen konnte.

In den damals kommenden vier Wochen bis zum 8. Mai sollen noch mindestens fünf weitere Geschäfte in dieser Größenordnung gelaufen sein. Insgesamt sind offenbar knapp 100 Kilo Drogen, darunter Marihuana, Kokain und Crystal Meth auf diese Weise nach Thüringen gelangt. Teilweise wurden, so der Verdacht, pro Woche zehn Kilo Drogen in den Raum Erfurt gebracht - durch die Gruppe um Martin U.

Daten aus geknackten Servern

Am 6. Mai dieses Jahres klickten dann die Handschellen. In einer großangelegten Razzia wurden neben Martin U. sein Bruder und drei weitere Verdächtige, unter ihnen ein Bundeswehrsoldat, festgenommen. Sie sitzen alle in Untersuchungshaft und warten auf die Anklage der für Organisierte Kriminalität spezialisierten Staatsanwaltschaft Gera.

Polizeibeamte bei der Razzia im Mai diesen Jahres in Erfurt. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel

Dieser Prozess, sollte er kommen, dürfte in die Thüringer Justizgeschichte eingehen. Denn dann werden die zentralen Beweise aus einer der größten Polizeioperationen gegen die weltweite Organisierte Kriminalität stammen. Es handelt sich um Daten und Chatprotokolle aus den geknackten Servern der Firma Encrochat.

Das europäische Unternehmen hatte sich seit Jahren auf besonders gut verschlüsselte Handys spezialisiert. Sogenannte End-zu-End-Geräte, die abseits von jedem normalen Handyanbieter funktionierten. Sie waren für die Polizei jahrelang nicht zu entdecken und das machte sie besonders interessant für die Organisierte Kriminalität. Deshalb nutzten offenbar auch Martin U. und seine mutmaßlichen Komplizen diese Geräte.

Rund 50 Verfahren in Thüringen

Anfang 2020 gelang es aber französischen und niederländischen Fahndern, den Server der Firma im niederländischen Roubaix zu infiltrieren. Dabei stellten sie fest, dass zu den Kunden von Encrochat weltweit Zehntausende Kriminelle gehörten, besonders im Bereich Drogenhandel.

Über Monate konnten sie die Chatverläufe teilweise live mitlesen und speichern. Im Juni 2020 schlug die Polizei dann zu. Der Server wurde stillgelegt, die Firma musste schließen und in der Folge kamen Tausende Gangster hinter Gitter. In Deutschland sind inzwischen 2.250 Verfahren eingeleitet worden. Es gab seit dem vergangenen Herbst 750 Festnahmen.