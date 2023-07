Ein Landstrich mit sanft geschwungener Landschaft. Voller bäuerlicher Traditionen auf der einen Seite, aber auch dem Erbe des Braunkohleabbaus auf der anderen. Wunderschöne kleine Fachwerkhäuser, beeindruckende Vierseithöfe, Kirchen in verschiedensten Baustilen und prachtvolle Villen - das alles ist das Altenburger Land ganz im Osten Thüringens, an der Grenze zu Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Kulinarisch hat das Altenburger Land wahre Spezialitäten zu bieten. Etwa Mutzbraten, der - langsam über Birkenholz gedreht- sein unverwechselbares Aroma bekommt. Dazu gibt’s frisches Mühlenbrot und Altenburger Senf. Nachgespült wird mit Altenburger Bier oder einem Obstbrand oder Likör aus der Region.

Süßmäulchen genießen den traditionellen Bauernkuchen, besonders Huckelkuchen und - ganz neu - Honig mit Safran, der seit einigen Jahren wieder im Altenburger Land geerntet wird. Übernachtet wird im Altenburger Land in kleinen Pensionen, auf Bauernhöfen oder in der Jugendherberge in Windischleuba. Die ist ganz romantisch in einem Wasserschloss untergebracht.

Mehrere überregionale Radwege führen durch den Landkreis, es gibt viele und gut ausgeschilderte Möglichkeiten zum Radfahren. Einer davon führt an einem einzigartigen Naturdenkmal vorbei: der Tausendjährigen Eiche von Nöbdenitz. Die tausendjährige Eiche in Nöbdenitz Bildrechte: MDR/Kathleen Bernhardt

Der Tourismusverband Altenburger Land hat für Familien eine Erlebniskarte erstellt, die man sich - wie viele andere Prospekte - gratis online herunterladen kann. Dort dreht sich alles um "Wilde Riesen", auf deren Spuren Kinder das Altenburger Land erleben können.

Wo der Strauß den Kopf nicht in den Sand steckt

So schöne große Kulleraugen, ach sind die süß! Doch Vorsicht! Die Straußenvögel schnappen auch schnell mal zu, schmunzelt Paul Burkhardt. Über 50 große Strauße sausen über die großen Weiden in Hartha. Noch im Gehege tummeln sich etwa 30 Küken, die sind in den letzten Wochen frisch geschlüpft.

Der Strauß ist zwar flott und niedlich, aber nicht die hellste Kerze. Sein Auge ist zum Beispiel größer als sein Gehirn. Paul Burkhardt

In der Straußenfarm gibt’s aber auch viele andere Tiere zu entdecken. Die Zwergziegen Uschi und Igor hüpfen durch den Streichelzoo, auch Mampfi und Stampfi, die kleinen Minischweine, freuen sich auf kleine Besucher.

"Der Strauß ist zwar flott und niedlich, aber nicht die hellste Kerze. Sein Auge ist zum Beispiel größer als sein Gehirn", schmunzelt Paul Burkhardt. Auf der Straußenfarm in Hartha gibt’s natürlich auch die kulinarische Rundumversorgung. Man kann gemeinsam in Familie brunchen - oder die Eltern gönnen sich mal einen Kulturabend mit Kabarett oder Livemusik. Es gibt zwei Ferienwohnungen und einen Wohnmobilstellplatz.

Infos zur Straußenfarm Burkhardt Das kleine Dorf Hartha liegt knapp 20 Kilometer entfernt von Gera und ist mit dem Auto gut zu erreichen. Die Anreise mit Bus und Bahn ist nicht empfehlenswert. Radfahrer können über landwirtschaftliche Wege parallel zur Landstraße fahren.



Preise: Führungen über die Straußenfarm kosten für Erwachsene 5 Euro,

Kinder ab 6 Jahre 1,50. Zudem gibt’s ein Familienticket.



Hallo mit Erdmännchen und Co.

Infos zum Inselzoo Am 5. August wird das große Inselzoofest gefeiert - bei freiem Eintritt!

Ansonsten zahlen Kinder 1,50 Euro, Erwachsene 2,50 Euro Eintritt.

Was macht ein Ritter, wenn er mal pullern muss?

Infos zur Burg Posterstein Die Familienkarte kostet 10 Euro, Alleinerziehende Eltern zahlen 8 Euro.

Hereinspaziert! Puppentheater mal ganz anders

Über 100 Jahre schon lässt die Familie Dobrowsky in Engertsdorf ihre Marionetten tanzen. Sie erzählen Märchen aber auch Geschichten für "Große". Im Zuschauerraum ist eine kleine Ausstellung zu sehen und die Zuschauer dürfen auch einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Infos zum Marionettentheater "Komödiantenhof", Am Feld 2 / OT Engertsdorf/Nobitz

Eintrittspreise: Kinder: 6 Euro, Erwachsene: 8 Euro



Sommer, Sonne, Badespaß

Das geht im Altenburger Land ganz ohne Eintritt. Etwa am Prößdorfer See bei Lucka, ganz im Osten Thüringens. Der hat viele kleine romantisch-gemütliche Buchten, wo man ganz in Ruhe den Sommer im Altenburger Land genießen kann.

Der Haselbacher See bei Wintersdorf lockt mit einem tollen Kinderspielplatz und einem flachen Einstieg ins Wasser; zudem kann man dort die Wassersportler vom benachbarten Segelklub beobachten.

Auch in Pahna hinter Altenburg kann man gratis schwimmen, aber auch auf dem Zeltplatz einen Bungalow mieten oder Campen.

Auf den Spuren der Dinosaurier

Dazu gibt’s echte Dino-Federn und Knochen. Aber auch andere hochspannende Dinge sind zu bestaunen, etwa eine wirklich riesige Riesenkrabbe oder den legendären Altenburger Rattenkönig. Der Eintritt zum Mauritianum in Altenburg ist für alle frei!

Infos zum Mauritianum Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 13 bis 17 Uhr, am Wochenende von 10 bis 17 Uhr, Parkstraße 10 in Altenburg.

Glück im Spiel

Altenburg ohne Spielkarten? Geht nicht! Die werden dort seit über 500 Jahren hergestellt und auf dem Markt verkauft. Wer beim Skat oder Mau-Mau öfter als sonst gewinnen möchte, der sollte unbedingt einen Zwischenstopp am Altenburger Skatbrunnen einlegen. Mit dem Wasser dort getauft, werden es wahre Siegerkarten! Sagt man. Kostet nix und einen Versuch ist es wert.

Lego-Spaß am Samstag

Autos, Bäume, Raumschiffe - es gibt nichts, was man mit Lego-Steinen nicht bauen kann. Tausende davon gibt’s in der Noppenwerkstatt in Schmölln. Das ist eine eigene bunte Welt, in der jeder willkommen ist und jeder spielen kann, wie es ihm gefällt. Egal ob mit Kind oder ohne.

Infos zur Noppenwerkstatt Ganz ohne Eintritt, jeden zweiten Samstagvormittag im Monat.

Bahnhofsplatz 4 in Schmölln.



Und sonst so…