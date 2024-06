Der AfD-Kreisverband Altenburger Land hatte auf einem Kreisparteitag am 9. März 2024 Heiko Philipp einstimmig als Landratskandidaten nominiert. Philipp ist 43 Jahre alt, gebürtiger Altenburger und gelernter Kaufmann. Er ist nach 15 Jahren in verschiedenen, teils leitenden Positionen in der Privatwirtschaft als Unternehmer tätig. Philipp lebt mit seiner Lebensgefährtin und seiner Tochter zusammen.

Uwe Melzer, Jahrgang 1960, ist gebürtiger Altenburger und diplomierter Ingenieur für Bergbautechnologie. Nach seinem Studium arbeitete er fünf Jahre für die Wismut. 1992 wurde er Bauamtsleiter in der Verwaltungsgemeinschaft Pleißenaue und fungierte von 1999 bis Sommer 2018 als VG-Vorsitzender. 2004 zog Melzer erstmals für die CDU in den Kreistag ein. In den folgenden Jahren war er Kreistagsfraktionschef der CDU im Altenburger Land. 2012 kandidierte Melzer erstmals als Landrat, kam aber nur auf 21,7 Prozent der Stimmen. 2018 trat er erneut an und setzte sich in der Stichwahl gegen die damalige Amtsinhaberin Michaele Sojka von der Linkspartei durch. Melzer ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Treben. Er wurde am 27. Januar 2024 mit 97 Prozent vom CDU-Kreisverband als Landratskandidat nominiert.