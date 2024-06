Ulli Schäfer wird bei der Wahl 41 Jahre alt sein. Er wurde in Gera geboren und wuchs im Landkreis Greiz auf. Nach einer kaufmännischen Ausbildung im Krankenhaus Gera studierte er Betriebswirtschaft und Verwaltungswissenschaft. 2018 promovierte mit dem Schwerpunkt Sozial- und Gesundheitswissenschaften. Neben dem Studium arbeitete er seit 2003 in Ostthüringer Krankenhäusern erst als Assistent der Pflegedirektion und inzwischen im Personalmanagement in leitender Funktion. 1999 trat Schäfer in die CDU ein. Seit 2004 ist er Mitglied des Stadtrates Münchenbernsdorf und des Greizer Kreistages. Seit Mai 2022 ist er Vorsitzender der CDU im Landkreis. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Münchenbernsdorf.

Kerstin Müller ist die Kandidatin der AfD. Die 39-Jährige wohnt in Gera und ist im Landkreis Greiz aufgewachsen. Nach einer Ausbildung zur staatlich geprüften Arzthelferin absolvierte Müller ein Bachelorstudium für Medizinmanagement an der Hochschule Magdeburg-Stendal und ein Masterstudium an der SRH-Hochschule Gera in Gesundheits- und Sozialmanagement. Aktuell arbeitet sie in einer Augenarztpraxis. Seit 2018 ist sie Mitglied der AfD, wurde 2019 in den Geraer Stadtrat gewählt und ist seit 2022 stellvertretende Kreis-Sprecherin für den Kreisverband Gera-Jena-SHK. Kerstin Müller ist verheiratet und hat eine Stieftochter.