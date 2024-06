So benutzen Sie die Karte Unter der Karte können Sie mit einem Klick zwischen der Wahl der Bürgermeister und Oberbürgermeister sowie den Landräten hin- und herwechseln. Die interaktive Karte zeigt die Ergebnisse des ersten Wahlgangs am 26. Mai sowie die der Stichwahlen am 9. Juni. Für eine bessere Übersichtlichkeit können Sie oben links im Menü (mit Strg und Mausklick) auch einen der beiden Wahlgänge auswählen. Ihren gewünschten Ort können Sie direkt über die Karte oder über die Suchfunktion auswählen.

In insgesamt 27 Landkreisen, Städten und Gemeinden in Thüringen hat im ersten Wahlgang zur Kommunalwahl am 26. Mai kein Kandidat die absolute Mehrheit errungen. Die zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen traten deshalb am Sonntag zur Stichwahl an. Gewählt wurden