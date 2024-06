Christiane Schmidt-Rose wurde 1959 in Olpe in Nordrhein-Westfalen geboren. Die studierte Gartenbauingenieurin folgte 1994 ihrem Mann nach Thüringen, der einen Posten im Finanzministerium angetreten hatte. Viele Jahre arbeitete Schmidt-Rose als selbstständige Sachverständige für den Gartenbau. Später wechselte sie an die Lehr- und Versuchsanstalt nach Erfurt und wurde Abteilungsleiterin. 2006 trat sie als Kandidatin bei der Landratswahl im Weimarer Land an, verlor jedoch gegen den damaligen parteilosen Amtsinhaber Hans-Helmut Münchberg. Die Wahl zur Ersten Beigeordneten im Landratsamt 2013 konnte sie dann für sich entscheiden.