Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag ein illegales Rechtsrock-Konzert im Altenburger Land aufgelöst. Etwa 70 Menschen hatten sich dazu in einem gewerblich genutzten Gebäude in Schmölln getroffen, wie die Landeseinsatzzentrale am Sonntag mitteilte. Polizeibeamten waren demnach am späten Samstagabend vor dem Gelände etliche Fahrzeuge mit überregionalen Kennzeichen aufgefallen. Aus dem Objekt sei lautstarke Musik mit rechtsradikalem Gedankengut gedrungen. Daher seien weitere Beamte hinzugezogen worden, um das nicht angemeldete Konzert aufzulösen.