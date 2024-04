In Limbach-Oberfrohna ist die Freiwillige Feuerwehr am Mittwoch zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz gerufen worden. Ein Storch hatte mit einem Rivalen um eine Storchendame gekämpft und war dabei in einen Fabrikschornstein gefallen. Anwohner hatten daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Da das Tier sich allein nicht mehr befreien konnte, eilte sie ihm zur Hilfe.