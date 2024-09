Schon von Weitem sind die Beats zu hören, das Wummern der Bässe. Die Thüringerin Eva Padberg legt gerade mit ihrem DJ-Partner Dapayk auf und vielen Besucherinnen und Besuchern geht der Rhythmus direkt in die Beine. Das im vergangenen Jahr bereits erfolgreiche "Geht-Raus Open-Air" hatte auch in diesem Jahr eine gute Stimmung.

Elektro, House und Techno

Das Festival in der malerischen Kulisse des Hofwiesenparks hat sich auf elektronische Musik spezialisiert. Die Organisatoren setzen dabei auf eine Mischung aus bekannten Acts und aufstrebenden Newcomern. Als Headliner erwartete die Besucher in diesem Jahr "Claptone". Der deutsche House-DJ und Musikproduzent ist einer der erfolgreichsten Künstler der elektronischen Musik und bekannt für seine Shows in Ibiza und Las Vegas. Auch das Thüringer-Elektronik-Duo "Niklas 'Dapayk' Worgt" und "Eva Padberg" sowie der aus Dresden stammende, achtfache DJ-Battle Gewinner "Eskei83" traten auf. Bildrechte: MDR/Alexander Gutland

Familienfreundliches Techno-Festival

Im herrlichsten Sonnenschein waren einige hundert Menschen, oft Freundesgruppen, aber auch Familien auf das Festival-Gelände gekommen. Auch der kleine Matteo mit der Schmetterlingskrankheit, mittlerweile schon eine kleine Berühmtheit in Gera, war dabei. "Ich liebe Techno, ich will auch selbst mal einen Techno-Track machen", sagt der Junge, dessen seltene und schwere Hautkrankheit sein Leben verkompliziert.

Bildrechte: MDR/Alexander Gutland

Für Familien und zur allgemeinen Belustigung waren in einer Ecke noch ein paar Spielgeräte aufgestellt: Ein elektrisches Rind für's Bull-Riding aller Altersgruppen, eine spezielle Hüpfburg, bei der man seine Kräfte gegen Gummibänder testen konnte und eine gigantische Zielscheibe, auf die man mit Klett-Fußbällen schießen konnte. Bildrechte: MDR/Alexander Gutland

Neue Kulturangebote in Gera selten

Das "Geht raus Open Air" verspricht ein regelmäßiges Highlight des Kultursommers in Gera zu werden. Mit seiner Mischung von verschiedenen Elektro-Stilen zieht es nicht nur Einheimische an, sondern lockt auch Besucher aus der ganzen Region in die Stadt. So wie die 23-jährige Jessy: "Wir sind hier, weil wir das schöne Wetter nochmal mitnehmen wollen und dazu ein paar coole Beats – geil!" Bildrechte: MDR/Alexander Gutland