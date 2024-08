Bildrechte: MDR/Anke Preller

Bilanz und Ausblick Kulturarena geht zu Ende - Künstlerische Leitung wechselt

18. August 2024, 18:54 Uhr

Mit der 32. Kulturarena ist in Jena auch eine Ära zu Ende gegangen: Lutz Engelhardt wurde am Sonntag als künstlerischer Leiter des Festivals verabschiedet. Von Beginn an, also seit 1992, hatte er die Auftritte von rund 1.000 Einzelkünstlern und Bands aus aller Welt gebucht. Die Nachfolge des 64-jährigen Engelhardt tritt mit Heike Faude eine Insiderin an.