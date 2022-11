Weil in diesem Budget keine neuen Möbel enthalten sind, will die Gesellschaft für Theater- und Konzertfreunde Gera 120 Besucherstühle aus Spenden finanzieren. Rund zehntausend Euro würden dafür gebraucht, wie das Theater Altenburg-Gera mitteilte.

Während der Sanierung wird das Puppentheater ab 25. Januar 2023 im ehemaligen Theaterrestaurant, in der Bühne am Park und in der Tonhalle Gera spielen. Das Puppentheater wurde 1967 am Gustav-Henning-Platz in Gera eröffnet.