In Gera haben derzeit alle schulpflichtigen Kinder einen Schulplatz. Nach Angaben des Bildungsministeriums konnten bis März alle 77 Mädchen und Jungen vermittelt werden, die noch auf der Suche waren.

Wegen fehlender Lehrer und mangelndem Platz gab es in Gera zunächst nicht für alle Schülerinnen und Schüler Schulplätze.

Wegen fehlender Lehrer und mangelndem Platz gab es in Gera zunächst nicht für alle Schülerinnen und Schüler Schulplätze. Bildrechte: dpa

Grund waren nach Angaben des Ministeriums fehlende Lehrer, aber auch zu wenig Platz in den Klassenräumen. Die Situation sei wegen des anhaltenden Zuzugs aber weiterhin angespannt, heißt es. Die Stadt Gera will nach eigener Aussage mit den aktuell laufenden und geplanten Bauprojekten an den Schulen ausreichend Plätze zur Verfügung stellen.