Das Problem ist also, dass auch ein Klassenzimmer mit Komplett-Ausstattung alleine keinen Unterricht abhalten kann. Und genau das ist das Problem in Gera. Klassenzimmer und Schüler sind da, aber keine Lehrer. Nun ist natürlich niemand so naiv zu glauben, dass in den kommenden Tagen in Gera ein Bus hält, aus dem neue Lehrer aussteigen. Also müssen andere Lösungen her.