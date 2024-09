Die Bäckerei lebt fast ausschließlich von Stammkunden, die in dem 330-Seelen- Dorf leben. Sie finden in dem kleinen Laden traditionelle Handwerksprodukte oder Zusatzstoffe. Und mit möglichst regionalen Zutaten, wie Emma Erhardt stolz berichtet. Das Mehl komme zum Beispiel aus der Nähe, aber auch saisonale Obstsorten aus den Gärten der Umgebung.

Emma Ehrhardt ist froh, ihre Mutter weiter an ihrer Seite zu haben. Vor allem in der Anfangsphase konnte sie so in den Betrieb hineinwachsen und auch betriebswirtschaftliche Erfahrungen sammeln. So backen die Kleinreinsdorfer nicht jeden Tag das gesamte Sortiment. Das sorgt für Abwechslung in der Theke. Außerdem backen sie gemischte Kuchenbleche. Für mehr Auswahl und um zu viele Kuchenreste zu verhindern.