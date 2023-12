Eine heftige Böllerexplosion hat in Greiz ein Bett, in dem ein Kleinkind schlief, mit Glassplittern übersät.

Unbekannte hatten in der Friedrich-Naumann-Straße vor dem Fenster, hinter dem das Kind in einem Mehrfamilienhaus schlief, einen illegalen Feuerwerkskörper gezündet. Dabei sei eine Scherbe zerborsten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Kind sei nicht verletzt worden.